« Ядерное оружие — это дамоклов меч, висящий над головой человечества, его следует полностью запретить и уничтожить », — сказал он.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп намерен обсудить ядерное разоружение с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином на саммите в Шэньчжэне. Среди других вопросов американский президент называл ситуацию вокруг Ирана и украинский конфликт. При этом в Вашингтоне не рассчитывали на немедленное соглашение о сокращении арсеналов, рассматривая встречу как возможность для начала предметного диалога.