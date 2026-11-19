Дамоклов меч над планетой: Си Цзиньпин призвал избавить мир от ядерного оружия
Си Цзиньпин выступил за полный запрет и уничтожение ядерного оружия
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Ядерное оружие необходимо полностью запретить и уничтожить, считает Си Цзиньпин. Председатель КНР выступил с таким призывом на переговорах в Шэньчжэне.
«Ядерное оружие — это дамоклов меч, висящий над головой человечества, его следует полностью запретить и уничтожить», — сказал он.
Его заявление прозвучало на встрече с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Трёхсторонние переговоры организовали на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп намерен обсудить ядерное разоружение с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином на саммите в Шэньчжэне. Среди других вопросов американский президент называл ситуацию вокруг Ирана и украинский конфликт. При этом в Вашингтоне не рассчитывали на немедленное соглашение о сокращении арсеналов, рассматривая встречу как возможность для начала предметного диалога.