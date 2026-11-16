Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин по итогам встречи 19 ноября могут выступить с совместным заявлением об ограничении роли искусственного интеллекта в управлении ядерным оружием, пишет «Царьград» со ссылкой на китайское издание South China Morning Post.

Источники газеты считают эту тему одной из тех, по которым Москва, Вашингтон и Пекин могут договориться. Американские военные уже используют ИИ при планировании операций. Риск, на который обращают внимание авторы публикации, возникает ещё до того, как человек отдаёт приказ.