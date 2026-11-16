«Уже договорились»: В Китае заявили, что Путин, Трамп и Си нашли общую тему до встречи
SCMP: Путин, Трамп и Си могут согласовать ограничения для ИИ в ядерной сфере
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин по итогам встречи 19 ноября могут выступить с совместным заявлением об ограничении роли искусственного интеллекта в управлении ядерным оружием, пишет «Царьград» со ссылкой на китайское издание South China Morning Post.
Источники газеты считают эту тему одной из тех, по которым Москва, Вашингтон и Пекин могут договориться. Американские военные уже используют ИИ при планировании операций. Риск, на который обращают внимание авторы публикации, возникает ещё до того, как человек отдаёт приказ.
Даже если последнее слово остаётся за человеком, на его решение может повлиять оценка ситуации, предложенная алгоритмом. Особенно опасным китайские аналитики считают сценарий, при котором расчёты ИИ создадут у руководства страны иллюзию, что в ядерной войне можно победить.
Напомним, Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретятся 19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Примечательно, что главы государств не стали заранее утверждать повестку переговоров. Однако в МИД Китая уже назвали предстоящую встречу исторической.