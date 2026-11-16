Лидеры России, США и Китая Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин проведут трёхсторонние переговоры без заранее утверждённой повестки. Для китайского руководителя, который обычно предпочитает тщательно подготовленный сценарий дипломатических встреч, такой формат станет необычным, сообщила Financial Times со ссылкой на источник, осведомлённый об организации саммита.

По данным газеты, Пекин первоначально относился к идее встречи с осторожностью из-за непредсказуемости американского и российского лидеров. Однако после нескольких недель консультаций с Москвой и Вашингтоном китайская сторона согласилась на трёхсторонний формат.

Одной из главных тем может стать контроль над ядерными вооружениями. Как рассказал FT американский чиновник, Трамп может предложить начать обсуждение ограничений ядерных арсеналов с участием Китая. При этом Вашингтон не рассчитывает заключить полноценное соглашение по итогам первой встречи.

«Для Китая это сложная тема, но мы действительно считаем, что Китаю пора, так сказать, занять место за взрослым столом», — заявил собеседник издания.

Источники FT при этом считают маловероятным подробное обсуждение Украины, поскольку Пекин не заинтересован в непосредственном участии в мирном процессе. А профессор Университета Цинхуа Да Вэй предположил, что Си Цзиньпин сосредоточится на вопросах глобальной стабильности.

По сообщениям СМИ, участники допускали необычный формат обсуждения вопросов. Известные детали подготовки встречи Путина, Трампа и Си собраны в актуализируемом материале Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что МИД Китая официально подтвердил проведение трёхсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Переговоры состоятся 19 ноября в Шэньчжэне, где пройдёт саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Договорённость о встрече ранее подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Подготовка заняла несколько недель, в течение которых Москва, Вашингтон и Пекин согласовывали формат переговоров и обменивались предложениями по повестке.