Пекин выступает против включения украинского конфликта в повестку трёхсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённого собеседника и европейского дипломата.

Разногласия касаются и темы ядерных вооружений. Трамп рассчитывает продвинуть идею трёхстороннего соглашения о контроле над ними, однако опрошенные агентством китайские учёные считают такое предложение неприемлемым для Пекина. Они связывают эту позицию с тем, что китайский арсенал значительно уступает российскому и американскому.

В Вашингтоне при этом не ждут немедленных договорённостей. Высокопоставленный представитель администрации США сообщил Reuters, что американская сторона рассматривает разговор о ядерных вооружениях как начало обсуждения, которое может принести результаты в дальнейшем.

Белый дом объявил, что встреча трёх лидеров запланирована на 19 ноября в Китае. При этом источники Reuters в опубликованном 14 ноября материале указывали, что окончательные повестка и формат переговоров ещё не согласованы.

Площадкой станет Шэньчжэнь, где 18–19 ноября пройдёт саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. По сообщению МИД КНР, Си Цзиньпин будет председательствовать на встрече лидеров экономик АТЭС и выступит с речью.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп не планирует поднимать украинскую тему на встрече с Путиным и Си Цзиньпином. По данным Associated Press, ссылающегося на представителя американской администрации, президент США намерен сосредоточиться на ситуации вокруг Ирана и ядерном разоружении.