Дональд Трамп располагает всеми необходимыми полномочиями для разбирательства с Владимиром Зеленским и его соратниками. Об этом в беседе с ТАСС заявил Николай Азаров, возглавлявший правительство Украины в 2010–2014 годах.

Поводом для такого заявления стали предполагаемые финансовые махинации в окружении украинского лидера. По утверждению бывшего премьера, все приближённые Зеленского так или иначе связаны с уголовными делами.

Особое внимание Азаров уделил американским средствам. Он обвинил представителей украинского руководства в присвоении денег, выделенных за счёт налогоплательщиков США, и поставил вопрос о возможностях Вашингтона отреагировать на происходящее.

«И что, господин Трамп не имеет достаточных полномочий, чтобы разобраться вот с этой шайкой? Конечно, имеет», — подчеркнул экс-премьер.