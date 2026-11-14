Азаров призвал Трампа разобраться с Зеленским и его «шайкой»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Дональд Трамп располагает всеми необходимыми полномочиями для разбирательства с Владимиром Зеленским и его соратниками. Об этом в беседе с ТАСС заявил Николай Азаров, возглавлявший правительство Украины в 2010–2014 годах.
Поводом для такого заявления стали предполагаемые финансовые махинации в окружении украинского лидера. По утверждению бывшего премьера, все приближённые Зеленского так или иначе связаны с уголовными делами.
Особое внимание Азаров уделил американским средствам. Он обвинил представителей украинского руководства в присвоении денег, выделенных за счёт налогоплательщиков США, и поставил вопрос о возможностях Вашингтона отреагировать на происходящее.
«И что, господин Трамп не имеет достаточных полномочий, чтобы разобраться вот с этой шайкой? Конечно, имеет», — подчеркнул экс-премьер.
Ранее Life.ru сообщал, что бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник допустил введение санкций США против окружения Зеленского. По его мнению, поводом для ограничений способны стать предполагаемые коррупционные схемы, связанные с американской финансовой помощью.