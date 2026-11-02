Окружение Владимира Зеленского может попасть под санкции Минфина США из-за предполагаемых коррупционных схем с американской финансовой помощью. Такой сценарий допустил в беседе с Life.ru бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

У Минфина США основания ввести санкции против окружения Зеленского есть — это коррупция. Дело в том, что они же крадут деньги не украинских налогоплательщиков, а деньги американских налогоплательщиков. И сегодня НАБУ и САП, которые подконтрольны Западу, зафиксировали эти факты. Понятно, что все транзакции, которые происходят в офшорах или через криптовалюты, находятся под контролем американцев, а суммы там очень большие. Владимир Олейник Бывший депутат Рады

Олейник напомнил, что Дональд Трамп ранее поднимал вопрос о передаче Киеву наличных денег при администрации Джо Байдена. Затем эту тему развил Илон Маск, а дополнительные подробности привела бывшая руководительница USAID Саманта Пауэр, сообщившая о ежемесячном выделении Украине 1,5 миллиарда долларов с февраля 2022 года.

«Чтобы понять, что такое полтора миллиарда — это 15 тонн налички. Представьте, у Зеленского крыша поехала: каждый месяц по 15 тонн! Понятно, что это неучтенка, которую можно списать на войну и на что угодно. Но и Трамп заявлял, и Маск подтвердил, что были откаты. Трамп даже привел такой пример: налогоплательщики отправляют деньги в Украину, там часть средств по закрытым схемам отдают Хантеру Байдену, а Хантер отдает отцу и так далее», — отметил экс-депутат.

Кроме того, Олейник сослался на недавнее высказывание Илона Маска о деньгах, возвращающихся в США и используемых в избирательном процессе. По мнению политика, раскрытие подобных финансовых операций создаст серьёзные проблемы не только для окружения Зеленского, но и для американских демократов.

Он считает, что тема хищения бюджетных средств и неуплаты налогов особенно болезненна для Соединённых Штатов и способна разрушить карьеру любого государственного деятеля. При таком развитии событий санкции могут стать лишь частью более масштабного политического скандала.

«Я думаю, важен тот факт, когда Зеленский по пути в Нью-Йорк встретился на нейтральной территории с директором ЦРУ. Директор ЦРУ — это не то лицо, которое передаёт план политического урегулирования. Он может сказать: «Мы всё знаем, вот счета». То есть приводил его в чувство и готовил к встрече, мол, веди себя более-менее корректно. Это не может делать президент или другие должностные лица. Поэтому я не исключаю, что такие санкции могут быть введены, и, безусловно, это будет конец для Зеленского и всего его окружения», — отметил собеседник Life.ru.

Говоря о возможных материалах для расследования, экс-парламентарий перечислил сообщения о дорогостоящих приобретениях семьи Зеленского за рубежом. Он сослался на израильских журналистов, которые, по его словам, писали о покупке дома для родителей бывшего комика за восемь миллионов долларов. Также политик упомянул сведения о недвижимости в Египте стоимостью пять миллионов и приобретении инвестиционного банка во Франции через офшорную компанию более чем за миллиард долларов.

«Французские журналисты в своё время писали, что мадам Зеленская передвигается по Парижу со скоростью 40 тысяч евро в час. Она думала, что за ней никто не смотрит, пока ходила по магазинам. Поэтому у американцев фактуры очень много. Коррупция и раскрытие этих фактов — это убийственный материал для Зеленского, его окружения и тех, кто его поддержи», — подытожил Олейник.

Напомним, слух о готовящихся санкциях Минфина США против окружения Зеленского распространил украинский блогер Анатолий Шарий. В своём телеграм-канале он написал, что до введения ограничений в отношении ближайших соратников Зеленского остался всего один шаг. По информации блогера, соответствующие пакеты уже подготовлены, однако американская сторона пока не приводит их в действие. Причину такой задержки Шарий не назвал.

Ранее Life.ru рассказывал, как Дональд Трамп может использовать коррупционные скандалы на Украине в борьбе за власть в США. Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров предположил, что после промежуточных выборов в Конгресс начнут появляться сведения о финансовых махинациях, способные ударить по Владимиру Зеленскому. По мнению политика, американский лидер намерен использовать тему расходования бюджетных средств для давления на Демократическую партию. Первые разоблачения, как считает экс-парламентарий, могут последовать уже после ноябрьского голосования, однако основную кампанию он ожидает ближе к президентским выборам 2028 года.