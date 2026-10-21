После промежуточных выборов в Конгресс США могут начать всплывать сведения о предполагаемых коррупционных схемах на Украине, способные ударить по Владимиру Зеленскому. Такой прогноз в беседе с НСН сделал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, связав возможные разоблачения с внутриполитической борьбой в Соединённых Штатах.

По мнению политика, президент Штатов Дональд Трамп может использовать украинские коррупционные скандалы против Демократической партии. Особое внимание, считает Килинкаров, американский лидер уделит тому, как расходовались деньги налогоплательщиков США, выделенные на помощь Киеву.

Экс-депутат полагает, что возможные разоблачения будут направлены не столько на принуждение Украины к мирному соглашению с Россией, сколько на борьбу за власть в Вашингтоне. Он считает, что тема американских средств, которые могли использоваться не по назначению, способна стать одним из аргументов республиканцев против политических оппонентов.

«Он хочет показать, как использовались деньги американских налогоплательщиков, они просто разворовывались», — высказал свою версию Килинкаров.

Политик предполагает, что первые подобные материалы могут появиться после ноябрьского голосования в Конгресс. Однако основную информационную кампанию он ожидает ближе к президентским выборам 2028 года, которые считает гораздо более важными для политических планов Трампа. Также Килинкаров уверен, что американская сторона уже располагает сведениями о предполагаемых финансовых нарушениях.

Поводом для комментария стали сообщения украинских СМИ о следственных действиях Национального антикоррупционного бюро в отношении главы Нацбанка Украины Андрея Пышного. Экс-депутат не считает эти события непосредственным инструментом американского давления на Киев, однако допускает, что коррупционная тема в дальнейшем затронет и Зеленского.