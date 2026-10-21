«У Зеленского нет козырей»: Экс-советник Трампа расшифровал сигнал из Белого дома
Кортес призвал Зеленского прислушаться к сигналу Трампа о мирной сделке
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Президент США Дональд Трамп своим очередным заявлением об украинском конфликте дал Владимиру Зеленскому понять, что Киеву необходимо согласиться на мирное урегулирование. Такое мнение высказал бывший советник американского лидера Стив Кортес в социальной сети X.
По оценке Кортеса, глава Белого дома вновь напомнил украинскому руководству об ограниченных возможностях для торга и необходимости договориться о прекращении конфликта.
«Президент в очередной раз ясно даёт понять, что у неблагодарного Зеленского нет козырей и он должен договориться о мирном соглашении», — написал бывший советник Трампа.
Ранее Дональд Трамп неоднократно высказывал недовольство позицией Владимира Зеленского по вопросу мирного урегулирования. Так, 10 октября американский президент предложил Украине задуматься о смене руководства, заявив, что Киеву нужен лидер, способный заключить соглашение. Позднее, 16 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал оценку Трампа о нежелании Зеленского брать на себя ответственность за мир. Уже 19 октября глава Белого дома обвинил украинского политика в упущенной возможности завершить конфликт на более выгодных условиях.
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