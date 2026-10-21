«У Зеленского нет козырей»: Экс-советник Трампа расшифровал сигнал из Белого дома

Президент США Дональд Трамп своим очередным заявлением об украинском конфликте дал Владимиру Зеленскому понять, что Киеву необходимо согласиться на мирное урегулирование. Такое мнение высказал бывший советник американского лидера Стив Кортес в социальной сети X.

По оценке Кортеса, глава Белого дома вновь напомнил украинскому руководству об ограниченных возможностях для торга и необходимости договориться о прекращении конфликта.

«Президент в очередной раз ясно даёт понять, что у неблагодарного Зеленского нет козырей и он должен договориться о мирном соглашении», — написал бывший советник Трампа.