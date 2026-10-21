Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 октября, 12:31

«У Зеленского нет козырей»: Экс-советник Трампа расшифровал сигнал из Белого дома

Кортес призвал Зеленского прислушаться к сигналу Трампа о мирной сделке

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Президент США Дональд Трамп своим очередным заявлением об украинском конфликте дал Владимиру Зеленскому понять, что Киеву необходимо согласиться на мирное урегулирование. Такое мнение высказал бывший советник американского лидера Стив Кортес в социальной сети X.

По оценке Кортеса, глава Белого дома вновь напомнил украинскому руководству об ограниченных возможностях для торга и необходимости договориться о прекращении конфликта.

«Президент в очередной раз ясно даёт понять, что у неблагодарного Зеленского нет козырей и он должен договориться о мирном соглашении», — написал бывший советник Трампа.

Конец дружбы? Почему Зеленский рискует лишиться поддержки Белого дома
Конец дружбы? Почему Зеленский рискует лишиться поддержки Белого дома

Ранее Дональд Трамп неоднократно высказывал недовольство позицией Владимира Зеленского по вопросу мирного урегулирования. Так, 10 октября американский президент предложил Украине задуматься о смене руководства, заявив, что Киеву нужен лидер, способный заключить соглашение. Позднее, 16 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал оценку Трампа о нежелании Зеленского брать на себя ответственность за мир. Уже 19 октября глава Белого дома обвинил украинского политика в упущенной возможности завершить конфликт на более выгодных условиях.

Больше новостей о международных переговорах, дипломатии и урегулировании конфликтов — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar