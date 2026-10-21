Конец дружбы? Почему Зеленский рискует лишиться поддержки Белого дома

Президент США Дональд Трамп усилил публичную критику Владимира Зеленского из-за разногласий вокруг ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и нежелания Киева следовать рекомендациям Вашингтона. Такую оценку дал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов, который считает, что американская администрация постепенно дистанцируется от украинского руководства.

По словам эксперта, Белый дом неоднократно призывал Киев отказаться от атак на российские НПЗ, однако украинские власти не пошли навстречу. При этом Вашингтон продолжал помогать Украине вооружением и разведывательными данными. Именно такое сочетание обстоятельств, полагает Михайлов, и стало причиной раздражения американского президента.

Дополнительным фактором политолог назвал внешнеполитические трудности США, в том числе ситуацию вокруг Ирана. По его мнению, Трампу необходимо продемонстрировать способность добиваться результатов на международной арене, а украинское урегулирование остаётся одним из направлений, где он рассчитывает проявить инициативу.

Эксперт считает, что жёсткие заявления американского лидера адресованы не только Зеленскому, но и европейским союзникам Киева. Таким образом Вашингтон, по его оценке, даёт понять, что намерен руководствоваться собственными интересами и не собирается безоговорочно поддерживать решения украинских властей.

Михайлов допускает, что словесное давление может продолжаться длительное время. Более того, политолог не исключает, что при дальнейшем обострении разногласий Вашингтон начнёт добиваться появления в Киеве другого переговорщика, который будет готов учитывать американские требования.

При этом пока говорить о полном разрыве отношений США и Украины преждевременно: каналы переговоров сохраняются, а американская помощь не прекращена полностью. Тем не менее, по оценке эксперта, сочетание дипломатического давления и положения на фронте способно серьёзно осложнить позиции украинского руководства. Своим прогнозом Евгений Михайлов поделился с изданием «Вечерняя Москва».