Трамп может поставить точку: В США допустили разрыв отношений с Украиной из-за Зеленского

Президент США Дональд Трамп может полностью прекратить сотрудничество с Украиной на фоне разногласий с Владимиром Зеленским. Такой прогноз сделал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

По мнению эксперта, Вашингтон, вероятно, уже определился с дальнейшими действиями в отношении Киева. Риттер полагает, что теперь остаётся дождаться момента, когда это решение будет реализовано.

Причиной возможного разрыва Риттер считает поведение Зеленского. По его оценке, украинский лидер пытается воздействовать на общественное мнение в Соединённых Штатах в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Экс-офицер также высказался о последствиях такого сценария для Украины. Он полагает, что прекращение отношений с Вашингтоном одновременно будет означать для Киева и разрыв связей с НАТО.

Ранее Life.ru сообщал, что отношения Трампа и Зеленского оказались на грани разрыва. По данным The New York Times, дальнейшее обострение противоречий между политиками может поставить под угрозу американскую военную помощь Украине.