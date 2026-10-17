Трамп и Зеленский оказались на грани разрыва отношений

Отношения между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским оказались близки к разрыву. Дальнейшее обострение разногласий грозит Киеву потерей американской военной помощи, от которой украинская армия по-прежнему сильно зависит. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов.

По оценке издания, отношения Вашингтона и Киева заметно ухудшились после нескольких событий за последнюю неделю. Среди них — соглашение США и России о поставках российского дизельного топлива, объявленное Трампом энергетическое перемирие и ограничения спутниковой связи Starshield для Вооружённых сил Украины.

Самым серьёзным последствием конфликта между лидерами NYT считает полный отказ Вашингтона от дальнейшей военной поддержки Украины. Речь о данных разведки и спутниковой сети Starshield, работу которой финансирует Пентагон.

Киев также продолжает закупать американское оружие на деньги союзников. Речь идёт в том числе о комплектующих для истребителей F-16, противорадиолокационных ракетах и ракетах-перехватчиках для зенитных комплексов Patriot.

Ранее The Telegraph со ссылкой на четыре источника сообщила, что американский предприниматель Илон Маск лично предложил Трампу ограничить доступ к спутниковой связи Starshield для украинских военных. По информации газеты, президент США одобрил предложение Маска. После этого Пентагон ограничил работу военной спутниковой системы для ВСУ.