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Опубликовано 17 октября, 04:52

Трамп и Зеленский оказались на грани разрыва отношений

NYT сообщила об угрозе разрыва отношений между Трампом и Зеленским

Обложка © Flickr / The White House / Juliana Luz

Обложка © Flickr / The White House / Juliana Luz

Отношения между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским оказались близки к разрыву. Дальнейшее обострение разногласий грозит Киеву потерей американской военной помощи, от которой украинская армия по-прежнему сильно зависит. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов.

По оценке издания, отношения Вашингтона и Киева заметно ухудшились после нескольких событий за последнюю неделю. Среди них — соглашение США и России о поставках российского дизельного топлива, объявленное Трампом энергетическое перемирие и ограничения спутниковой связи Starshield для Вооружённых сил Украины.

Самым серьёзным последствием конфликта между лидерами NYT считает полный отказ Вашингтона от дальнейшей военной поддержки Украины. Речь о данных разведки и спутниковой сети Starshield, работу которой финансирует Пентагон.

Киев также продолжает закупать американское оружие на деньги союзников. Речь идёт в том числе о комплектующих для истребителей F-16, противорадиолокационных ракетах и ракетах-перехватчиках для зенитных комплексов Patriot.

Зеленский усмехнулся на вопрос о том, что он стал «козлом отпущения» для Трампа
Зеленский усмехнулся на вопрос о том, что он стал «козлом отпущения» для Трампа

Ранее The Telegraph со ссылкой на четыре источника сообщила, что американский предприниматель Илон Маск лично предложил Трампу ограничить доступ к спутниковой связи Starshield для украинских военных. По информации газеты, президент США одобрил предложение Маска. После этого Пентагон ограничил работу военной спутниковой системы для ВСУ.

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Лия Мурадьян
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