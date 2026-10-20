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Опубликовано 20 октября, 23:54

Трамп заявил об усталости США и ЕС от расходов на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские налогоплательщики устали от финансовой помощи Украине, а страны Евросоюза теряют готовность продолжать тратить деньги на поддержку Киева. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.

«У Евросоюза довольно много денег, хотя, должен сказать, они уже устали их тратить», — отметил американский лидер.

Республиканец утверждает, что Соединённые Штаты предоставили Украине около $350 млрд, но не получили соразмерной отдачи от этих вложений. По его словам, единственным полученным взамен ресурсом стало дорогое дизельное топливо. Глава Белого дома связал усталость американских налогоплательщиков с масштабами выделенной помощи и заявил, что ждёт от главаря киевского руководства Владимира Зеленского готовности к соглашению.

Трамп: Два года назад Зеленский мог заключить более выгодную сделку
Трамп: Два года назад Зеленский мог заключить более выгодную сделку

Ранее Трамп заявил, что американская помощь Украине обернулась для Вашингтона финансовыми потерями и человеческими жертвами. По его словам, Соединённые Штаты предоставили Киеву значительную поддержку, однако ничего не получили взамен.

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