Президент США Дональд Трамп заявил, что американская помощь Украине обернулась для Вашингтона финансовыми потерями и человеческими жертвами. По его словам, Соединённые Штаты предоставили Киеву значительную поддержку, однако ничего не получили взамен. Такое заявление глава Белого дома сделал во время общения с журналистами в Вашингтоне.

«Мы очень многое дали Украине, а взамен мы не получили абсолютно ничего, кроме горя, смерти и невероятных финансовых потерь», — заявил американский президент.

Высказывание Трампа прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений урегулирования украинского конфликта. Ранее президент США неоднократно призывал Киев добиваться соглашения о прекращении боевых действий и предупреждал о возможных последствиях затягивания переговоров.

Ранее Дональд Трамп отметил продвижение Армии России и призвал главаря киевского руководства Владимира Зеленского заключить соглашение об урегулировании конфликта. Американский президент назвал Россию военной силой со значительными ресурсами. По его словам, российские войска продолжают занимать новые территории, а возможности Москвы позволяют ей вести продолжительные боевые действия. Трамп также выразил мнение, что российское руководство заинтересовано в завершении конфликта. Он подчеркнул, что Зеленский должен придерживаться аналогичной позиции и согласиться на мирную сделку.