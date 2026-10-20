Президент США Дональд Трамп заявил, что Армия России продолжает продвигаться на фронте благодаря значительным ресурсным возможностям страны, и призвал главаря киевского руководства Владимира Зеленского согласиться на сделку по урегулированию конфликта. Об этом республиканец заявил в ходе общения с прессой.

Американский лидер назвал Россию «гигантской машиной» и отметил, что её ресурсы практически неисчерпаемы. По его словам, российские войска продолжают расширять территорию, перешедшую под контроль РФ. Трамп также выразил уверенность, что Москва хочет завершить конфликт. По его мнению, Зеленский должен придерживаться той же позиции и заключить соглашение об урегулировании.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф 21 октября представит в Санкт-Петербурге предложения по урегулированию украинского конфликта, подготовленные по итогам консультаций Вашингтона с Киевом и европейскими партнёрами. Сторонам удалось найти некоторые «элементы мира». Основу предложений составляют результаты переговоров представителей США, Украины и европейских стран,