Трамп: Два года назад Зеленский мог заключить более выгодную сделку

Президент США Дональд Трамп считает, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский два года назад мог добиться более выгодных условий урегулирования конфликта на Украине, чем те, которые доступны ему сейчас. Об этом американский лидер заявил журналистам.

По словам Трампа, экс-комик мог договориться об условиях завершения конфликта ещё во время их разговора в Овальном кабинете. Теперь, как отметил глава Белого дома, заключение соглашения зависит от готовности Зеленского пойти на сделку.

«Тогда он, вероятно, мог бы заключить сделку, которая была бы гораздо лучше, чем сейчас. Но он должен захотеть заключить сделку», — сказал республиканец.

Ранее Дональд Трамп предупредил Украину и главаря киевского руководства Владимира Зеленского о возможных негативных последствиях в случае отказа от урегулирования конфликта. Американский лидер призвал Киев добиваться прекращения боевых действий. Республиканец не уточнил, какие именно последствия ожидают украинскую сторону. При этом он вновь дал понять, что считает завершение конфликта необходимым.