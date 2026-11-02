Украинские миллиардеры Ринат Ахметов и Виктор Пинчук, по данным телеграм-канала «Резидент», начали готовить политическую альтернативу Владимиру Зеленскому. Как утверждают источники канала в нескольких влиятельных группах, бизнесмены сформировали негласный союз и намерены поддерживать собственные проекты на следующих выборах.

По информации «Резидента», крупные украинские предприниматели больше не рассматривают Зеленского в качестве будущего президента страны. Причиной подобных настроений авторы публикации называют резкое снижение рейтингов действующей власти, на которое указывают закрытые социологические исследования, имеющиеся у представителей политических и деловых кругов.

«Источники Резидента в нескольких элитных группах уверены, что олигархи формируют новую фронду против Зеленского, они не видят его следующим президентом», — говорится в сообщении канала.

Как утверждается в публикации, Ахметов, владеющий группами ДТЭК и «Метинвест», и собственник промышленной группы Interpipe Пинчук намерены подготовить собственные политические проекты к следующему избирательному циклу. По версии источников, таким образом бизнесмены рассчитывают сохранить влияние на экономические процессы и получить возможность участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

Авторы канала также сообщают, что в офисе Зеленского осведомлены о предполагаемых планах предпринимателей. По их информации, Сергей Шефир пытается урегулировать возникшие противоречия, тогда как представители силового блока рассматривают возможность давления на крупных бизнесменов.

Отношения Ахметова с украинской властью и прежде сопровождались конфликтами. В ноябре 2021 года Зеленский публично сообщил о полученной информации относительно возможного участия бизнесмена в подготовке государственного переворота. Ахметов категорически отверг эти обвинения, назвав их ложью.

Ранее Life.ru сообщал о конфликте Рината Ахметова с Владимиром Зеленским после обвинений в подготовке государственного переворота. В ноябре 2021 года украинский лидер заявил о возможной причастности миллиардера к планам смены власти. Ахметов назвал эти утверждения ложью и подчеркнул, что намерен защищать демократию, свободу слова и свободную экономику Украины.