«Ничему не научился»: Азаров после покушения на соратника сделал заявление о Зеленском
Азаров: Зеленский за семь лет у власти научился лишь «решать мутные схемки»
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Владимир Зеленский за семь лет у власти так и не приобрёл управленческих навыков, зато научился разбираться в сомнительных финансовых схемах. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире «Соловьёв Live».
«Зеленский пришёл во власть с другими задачами. Он ничему не научился за семь, почти восемь лет. Он элементарно не обладает никакими организаторскими способностями. Ни малейшими», — приводит слова экс-премьера ИС «Вести».
По мнению Азарова, представление об управленческих способностях Зеленского можно получить из записей разговоров, сделанных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в квартире бизнесмена Тимура Миндича. Бывший глава правительства считает, что эти материалы наглядно показывают уровень организации работы в окружении украинского лидера.
«Вся его организация отражена ярко на вот этих записях переговоров, которые Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зафиксировало на квартире Тимура Миндича. Можно прослушать час его разговора и понять его уровень», — отметил политик.
При этом Азаров признал, что за годы президентства Зеленский приобрёл определённые знания, однако, по мнению экс-премьера, все они связаны исключительно с решением вопросов вокруг сомнительных финансовых схем.
Заявление прозвучало на фоне происшествия с близким соратником экс-премьера. Ранее Life.ru сообщал о взрыве автомобиля журналиста Сергея Заворотного, работавшего пресс-секретарём политика. Утром 13 ноября внедорожник взорвался на Кировоградской улице в Москве. Азаров узнал о случившемся от журналистов Life.ru и не скрывал потрясения. Он выразил мнение, что за взрывом может стоять украинская сторона. Позднее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник допустил, что настоящей целью нападения мог быть сам Азаров. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
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