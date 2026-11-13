Владимир Зеленский за семь лет у власти так и не приобрёл управленческих навыков, зато научился разбираться в сомнительных финансовых схемах. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире «Соловьёв Live».

«Зеленский пришёл во власть с другими задачами. Он ничему не научился за семь, почти восемь лет. Он элементарно не обладает никакими организаторскими способностями. Ни малейшими», — приводит слова экс-премьера ИС «Вести».

По мнению Азарова, представление об управленческих способностях Зеленского можно получить из записей разговоров, сделанных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в квартире бизнесмена Тимура Миндича. Бывший глава правительства считает, что эти материалы наглядно показывают уровень организации работы в окружении украинского лидера.

«Вся его организация отражена ярко на вот этих записях переговоров, которые Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зафиксировало на квартире Тимура Миндича. Можно прослушать час его разговора и понять его уровень», — отметил политик.

При этом Азаров признал, что за годы президентства Зеленский приобрёл определённые знания, однако, по мнению экс-премьера, все они связаны исключительно с решением вопросов вокруг сомнительных финансовых схем.