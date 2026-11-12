Владимир Зеленский публично оскорблял президента США Дональда Трампа в то время, когда в Абу-Даби проходили трёхсторонние переговоры по Украине. Такую оценку его высказываниям дал бывший украинский премьер Николай Азаров в беседе с ТАСС.

Политика возмутила шутка Зеленского о притязаниях американского лидера на Гренландию. По мнению Азарова, подобные выпады особенно неуместны в адрес человека, от которого во многом зависит положение нынешней украинской власти.

«Просто нагло, недипломатично, абсолютно по-хамски высмеял человека, который, в общем-то, обеспечивает Зеленскому и его режиму существование», — сказал Азаров.

Азаров уверен, что при желании Трамп мог бы занять гораздо более жёсткую позицию в отношении Киева. По его мнению, это привело бы к уходу Зеленского от власти и значительно упростило достижение мирных договорённостей.

Поводом для такой реакции стало выступление Зеленского в парламенте Дании 11 ноября. Украинский политик предположил, что некто в Америке, захотевший получить Гренландию, на самом деле просто мечтал стать немного датчанином. Хотя имя Трампа не прозвучало, намёк был очевиден.

Ранее Life.ru рассказывал об итогах двухдневных переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Стороны обсуждали гарантии безопасности, территориальные разногласия и возможные меры деэскалации, однако окончательного мирного соглашения не достигли. При этом Москва и Киев договорились о масштабном обмене военнопленными. Американский переговорщик Джаред Кушнер назвал эту договорённость важным прорывом, признав, что по другим вопросам серьёзные противоречия сохраняются.