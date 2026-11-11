Россия и Украина добились важного прорыва на трёхсторонних переговорах в Абу-Даби, договорившись о масштабном обмене военнопленными. При этом серьёзные разногласия между сторонами сохраняются, а США намерены добиваться расширения переговорного формата. Об этом заявил представитель американской делегации Джаред Кушнер в соцсети X.

По словам Кушнера, Москва и Киев достигли принципиальной договорённости о крупнейшем обмене пленными за время конфликта. Американский переговорщик считает, что освобождение удерживаемых людей позволит воссоединить семьи и укрепить доверие между сторонами.

Кушнер также положительно оценил характер состоявшихся переговоров. Он назвал обсуждения серьёзными, подробными и откровенными, отметив, что российская и украинская делегации представили конкретные предложения по преодолению существующих разногласий.

Вместе с тем американский представитель признал, что существенные противоречия остаются нерешёнными. По его словам, Вашингтон намерен использовать достигнутый прогресс для перехода к более широким многосторонним переговорам, которые могли бы привести к долгосрочному мирному соглашению. Кушнер подчеркнул, что президент США Дональд Трамп по-прежнему намерен добиваться прекращения конфликта.

Трёхсторонние переговоры России, США и Украины проходили 10–11 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Договорённость об обмене пленными также подтвердили представители Москвы и Киева.

Ранее Life.ru сообщал, что масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной может состояться через две-три недели. Такой предварительный срок назвал представитель российского Генштаба Александр Зорин. Конкретные параметры предстоящего обмена стороны должны согласовать дополнительно.