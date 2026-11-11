Новый масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной может состояться в течение ближайших двух-трёх недель. Такой ориентировочный срок назвал первый заместитель начальника управления информации Генерального штаба ВС РФ Александр Зорин в беседе с ИС «Вести».

По словам представителя Генштаба, предстоящий обмен может стать одним из самых масштабных за время конфликта. При этом точное количество военнослужащих, которых планируется вернуть домой, пока не раскрывается.

Заявление прозвучало после завершения двухдневных переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились о новом крупном обмене пленными. Конкретные параметры договорённости, по его словам, будут объявлены позднее.

Таким образом, названные Зориным две-три недели пока остаются предварительным ориентиром, а не официально утверждённой датой проведения обмена.

Ранее Life.ru сообщал, что обмен военнопленными может стать одним из ключевых результатов трёхсторонних переговоров в Абу-Даби. Встречи проходили 10 и 11 ноября при посредничестве США.