Россия и Украина договорились о проведении нового масштабного обмена военнопленными по итогам трёхсторонних переговоров в Абу-Даби с участием США. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский на брифинге 11 ноября.

По словам Мединского, гуманитарные вопросы стали одной из тем двухдневных консультаций. В результате стороны смогли достичь договорённости о новом крупном обмене пленными.

При этом точное количество военнослужащих, которые смогут вернуться домой, а также сроки проведения обмена пока не уточняются.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что на переговорах обсуждаются варианты обмена по формулам «1000 на 1000» или «1500 на 1500». Однако окончательные параметры будущей процедуры публично не объявлены.

Переговоры России, США и Украины проходили в столице ОАЭ 10–11 ноября. Помимо гуманитарной повестки, делегации обсуждали гарантии безопасности и условия урегулирования украинского конфликта.

Мединский также сообщил, что по некоторым вопросам России и США удалось найти взаимопонимание, однако разногласия сохраняются. По его словам, диалог будет продолжен.

Ранее Life.ru сообщал, что обмен военнопленными стал одной из ключевых тем первого дня переговоров в Абу-Даби. Тогда информация о возможной договорённости поступала от источников, близких к украинской делегации.