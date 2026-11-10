Делегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби. Встреча 10 ноября заняла четыре с половиной часа, включая перерыв примерно на 40 минут. Переговоры продолжатся утром 11 ноября.

Украинское издание УНИАН сообщило со ссылкой на окружение главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова*, что стороны во время пятичасовых переговоров уделили особое внимание гуманитарному аспекту и обговорили новые этапы обмена военнопленными. Сами участники встречи пока официально эту информацию не подтвердили.

Напомним, трёхсторонние переговоры начались утром 10 ноября и состоятся также завтра. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Главной темой заявлены вопросы о гарантиях безопасности. Участие ЕС в дискуссиях не предусмотрено. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские представители, прибывшие в Абу-Даби на фоне переговоров по Украине, могут просто посидеть в гостинице.