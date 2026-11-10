Европейские представители, прибывшие в Абу-Даби на фоне переговоров по Украине, могут просто посидеть в гостинице. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил по итогам совместного заседания глав внешнеполитических и оборонных ведомств, а также секретарей советов безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«В гостинице посидят», — коротко ответил министр на вопрос журналистов.

Лавров также дал понять, что Москва не намерена соглашаться на требование европейских стран о немедленном прекращении огня на Украине. По его оценке, Брюссель добивается паузы в боевых действиях, чтобы выиграть время.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также исключил участие европейских представителей в трёхсторонних переговорах. По его словам, у европейских стран есть собственные каналы взаимодействия с Киевом и Вашингтоном, но согласованный формат встречи предполагает присутствие только России, Украины и США.