Трёхсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби возобновились после небольшого перерыва. Консультации проходят 10 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Был ли во время перерыва телефонный разговор российской делегации с Москвой — неизвестно, сообщил корреспондент Life.ru из Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Встреча проходит в закрытом режиме, без присутствия журналистов. Поэтому подробности обсуждений и возможных контактов делегаций с руководством своих стран пока не раскрываются.