Переговоры в Абу-Даби возобновились после перерыва
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Трёхсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби возобновились после небольшого перерыва. Консультации проходят 10 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Был ли во время перерыва телефонный разговор российской делегации с Москвой — неизвестно, сообщил корреспондент Life.ru из Кремлёвского пула Александр Юнашев.
Встреча проходит в закрытом режиме, без присутствия журналистов. Поэтому подробности обсуждений и возможных контактов делегаций с руководством своих стран пока не раскрываются.
Российскую переговорную группу возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров. Со стороны США в консультациях участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Среди основных тем встречи — урегулирование украинского конфликта, гарантии безопасности и механизмы предотвращения новой эскалации. Консультации запланированы на 10–11 ноября. Life.ru рассказывал, что к переговорам в Абу-Даби присоединился главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.