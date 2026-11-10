Главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич участвует в переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. По данным Axios, военачальник возглавляет рабочую группу по вопросам безопасности.

Гринкевич руководит военным направлением переговоров, участники которого обсуждают механизмы контроля за возможным прекращением огня и гарантии безопасности после завершения конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что участники переговоров в Абу-Даби намерены обсудить создание новой системы безопасности на европейском континенте. По словам источника в российской переговорной группе, речь идёт о механизмах предотвращения будущих угроз и укрепления региональной стабильности после завершения конфликта.