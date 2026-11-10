Трёхсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби будут посвящены не только украинскому урегулированию, но и созданию новой системы безопасности на континенте после завершения конфликта. Об этом сообщили в переговорной группе.

Участники встречи намерены обсудить механизмы предотвращения будущих угроз и меры по укреплению региональной стабильности. Речь идёт о принципах безопасности, которые могли бы действовать после прекращения боевых действий.

«Переговоры в Абу-Даби будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период», — заявил источник ТАСС.

Он подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине остаётся одним из важнейших вопросов, однако предполагаемая повестка встречи значительно шире. Конечной целью обсуждений должно стать формирование общей и неделимой системы безопасности для всего континента.

Переговоры запланированы на 10–11 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров. США представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Опубликован полный список российской делегации.