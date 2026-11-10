Российская делегация на трёхсторонних переговорах с США и Украиной в Абу-Даби насчитывает 11 человек. В переговорную группу вошли пять основных участников и шесть экспертов, представляющих МИД, ФСБ, Генеральный штаб и Администрацию президента России. Список опубликовал RT.

Возглавляет делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. Вместе с ним в переговорах участвуют заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

В экспертную группу вошли заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, первый заместитель начальника управления информации Генштаба Александр Зорин и представитель ФСБ Дмитрий Минаев, возглавляющий департамент контрразведывательных операций. Также в списке значатся заместитель начальника Управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников.

Примечательно, что Сергей Рябков и Алексей Комков не входили в состав российской делегации на прошлогодних переговорах в Стамбуле. При этом Владимир Мединский, Михаил Галузин и Игорь Костюков уже представляли Россию на встречах с украинской стороной в 2025 году.

Переговоры в столице ОАЭ запланированы на 10–11 ноября. Американскую сторону представляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров.

Ранее российская делегация прибыла в Абу-Даби для участия в новом раунде переговоров. Участники намерены обсудить вопросы безопасности, снижение напряжённости и дальнейшие дипломатические шаги по урегулированию конфликта. При этом переговоры пройдут без непосредственного участия европейских представителей. Но председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила отправку представителей Евросоюза в Абу-Даби. Киев планирует провести с европейскими партнёрами отдельные консультации параллельно трёхсторонней встрече.