Российская делегация прибыла в столицу Объединённых Арабских Эмиратов для участия в новом раунде переговоров по украинскому урегулированию, сообщил источник РИА «Новости». Встреча с представителями США и Украины запланирована на 10–11 ноября.

«Прибыли», — коротко подтвердил собеседник агентства.

Российскую переговорную группу возглавит помощник президента Владимир Мединский. В её состав также вошли заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и представитель военного ведомства Юрий Жигарловский.

Вашингтон на консультациях представят Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую сторону возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Ожидается, что участники обсудят вопросы безопасности, меры по снижению эскалации и дальнейшие дипломатические шаги. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что согласованный формат встречи предусматривает участие только трёх стран.

Последние новости переговоров в Абу-Даби — в главном хабе Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал об отправке украинской делегации в Абу-Даби. Умеров рассказал, что Киев намерен провести отдельные консультации с представителями Великобритании, Франции, Германии и Италии. Среди главных целей поездки он назвал получение гарантий безопасности и создание условий для восстановления страны после завершения конфликта.