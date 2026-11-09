Украинская делегация направляется в Абу-Даби, где 10 и 11 ноября должны состояться трёхсторонние переговоры с представителями России и США. Об этом сообщил глава переговорной группы Рустем Умеров, уточнив, что параллельно Киев проведёт отдельные встречи с европейскими партнёрами.

По словам Умерова, в те же дни в столице Объединённых Арабских Эмиратов будут находиться представители Великобритании, Франции, Германии и Италии, входящих в формат E4. Ожидается также присутствие делегатов НАТО и Еврокомиссии.

Глава украинской переговорной группы подчеркнул, что Киев намерен поддерживать постоянную координацию с союзниками, согласовывать позиции и обсуждать дальнейшие шаги в дипломатическом процессе. По его словам, Владимир Зеленский поставил задачу обеспечить участие Европы в усилиях по урегулированию конфликта.

Умеров также поблагодарил власти ОАЭ за предоставление площадки для переговоров, а американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — за подготовку предстоящих встреч. Целью украинской делегации он назвал достижение долгосрочного мира, получение гарантий безопасности и создание условий для послевоенного восстановления страны.

При этом европейские представители не будут участвовать непосредственно в трёхсторонних переговорах России, США и Украины. Ранее в Кремле подчёркивали, что согласованный формат встречи предусматривает присутствие только трёх делегаций. Контакты Киева с европейскими государствами предполагается проводить отдельно.

Российскую делегацию в Абу-Даби возглавит помощник президента Владимир Мединский. Американскую сторону представят Уиткофф и Кушнер. Одной из основных тем предстоящих консультаций станут гарантии безопасности в рамках возможного урегулирования украинского конфликта.

Состав делегаций на переговорах — в главном хабе Life.ru.

Ранее Дмитрий Песков исключил участие европейских представителей в трёхсторонних переговорах в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента России пояснил, что Москва, Вашингтон и Киев согласовали именно такой формат консультаций. При этом европейские страны могут самостоятельно выстраивать каналы общения с Украиной, однако это не предполагает их присутствия за общим переговорным столом.