Итоги переговоров России, США и Украины в Абу-Даби: обмен пленными, что решили стороны и что будет дальше Оглавление Сколько пленных обменяют Россия и Украина Переговоры в Абу-Даби завершились: главное к 16:30 мск Чем закончились переговоры России, США и Украины в Абу-Даби Договорились ли Россия и Украина о прекращении огня Что решили по территориям Что обсуждали на переговорах в Абу-Даби Гарантии безопасности Гуманитарные вопросы Деэскалация Территориальный вопрос Как прошёл первый день переговоров 10 ноября Как прошёл второй день 11 ноября Есть ли соглашение по гарантиям безопасности Договорились ли об обмене пленными Что заявляли США Что заявляла Украина Что заявляла Россия Кто участвовал в переговорах Участвовала ли Европа Был ли прорыв на переговорах Что известно точно, а что пока нет Что будет после переговоров в Абу-Даби Частые вопросы Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершились 11 ноября 2026 года. Что обсуждали два дня, были ли достигнуты договорённости, позиции сторон и что будет дальше. 19029 19029 Фото © AP/TASS

Двухдневные переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершились 11 ноября. Трёхсторонняя встреча проходила при посредничестве Вашингтона и стала первым прямым переговорным раундом такого уровня с февраля 2026 года.

Россия и Украина договорились о новом масштабном обмене военнопленными. Конкретные параметры обмена будут объявлены позднее. По другим ключевым вопросам окончательной договорённости публично не объявлено, переговорный процесс продолжится.

За два дня стороны обсуждали гарантии безопасности, гуманитарные вопросы, возможные обмены пленными, меры деэскалации и территориальные разногласия. После первого дня представители США и Украины положительно оценивали сам ход консультаций, но предупреждали, что до окончательного урегулирования остаётся много работы.

Life.ru собрал всё, что известно об итогах переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, какие вопросы удалось обсудить и какие ключевые разногласия сохраняются.

Сколько пленных обменяют Россия и Украина

Важно: цифры 1000 на 1000 или 1500 на 1500 обсуждались, но Мединский официально не подтвердил конкретное число.

Переговоры в Абу-Даби завершились: главное к 16:30 мск

Россия и Украина принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными. Конкретные параметры и сроки должны объявить позднее

Конкретные параметры и сроки должны объявить позднее Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершились. Второй день продолжался около двух часов.

Второй день продолжался около двух часов. По части вопросов стороны нашли взаимопонимание, по другим разногласия сохранились. Владимир Мединский заявил, что переговорный процесс будет продолжен

Владимир Мединский заявил, что переговорный процесс будет продолжен Одной из главных тем стала новая архитектура безопасности в Европе. Обсуждались также территориальный вопрос и гарантии безопасности.

Обсуждались также территориальный вопрос и гарантии безопасности. Мирное соглашение и полное прекращение огня по итогам встречи публично не объявлены. Детали закрытой части переговоров стороны раскрывать не стали.

Детали закрытой части переговоров стороны раскрывать не стали. Следующий этап дипломатии уже готовится: Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют встретиться с Владимиром Путиным в Москве, а затем с Владимиром Зеленским в Дублине.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют встретиться с Владимиром Путиным в Москве, а затем с Владимиром Зеленским в Дублине. После трёхстороннего раунда украинская делегация перешла к отдельным консультациям с европейскими представителями.

Чем закончились переговоры России, США и Украины в Абу-Даби

Главный результат на момент завершения раунда — сам факт проведения полноценной двухдневной встречи после продолжительного перерыва в прямом трёхстороннем формате.

Однако о политическом прорыве стороны пока публично не объявили. Reuters сообщил, что переговоры завершились, не приводя конкретных итоговых договорённостей. Associated Press перед завершением встречи отмечало, что позиции Москвы и Киева по ключевым требованиям остаются существенно различающимися.

Договорились ли Россия и Украина о прекращении огня

На момент завершения переговоров публичного объявления о полном прекращении огня нет.

В ходе первого дня обсуждались меры деэскалации и возможные дальнейшие шаги по урегулированию. Украинская сторона также настаивала на необходимости надёжных гарантий безопасности. При этом позиции сторон относительно последовательности дальнейших действий остаются различными.

Что решили по территориям

Окончательной территориальной договорённости по итогам переговоров публично не объявлено.

По данным Politico, которые приводили российские СМИ, территориальный блок должен был стать одной из основных тем второго дня консультаций. Территориальный вопрос остаётся одним из самых сложных препятствий на пути к соглашению, а публичные позиции Москвы и Киева по этой теме по-прежнему существенно расходятся.

Эмиссар США Джаред Кушнер, глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян и спецпосланник США Стив Уиткофф (слева направо) во время трехсторонних переговоров России, США и Украины. Фото © ТАСС / AP / Altaf Qadri

Что обсуждали на переговорах в Абу-Даби

Гарантии безопасности

Один из центральных блоков — будущая система гарантий безопасности. Американская сторона связывала переговоры не только с российско-украинским урегулированием, но и с возможным созданием новой архитектуры безопасности в Европе.

Украина требует механизмов, которые позволят предотвратить повторение вооружённого конфликта. Россия, в свою очередь, подчёркивает, что будущая модель должна учитывать и российские интересы безопасности.

Гуманитарные вопросы

обмены военнопленными

освобождение удерживаемых лиц

возвращение гражданских

другие гуманитарные меры

Зеленский после первого дня отдельно называл освобождение пленных одним из приоритетов переговоров.

Деэскалация

Стороны также обсуждали возможные шаги, которые могли бы снизить интенсивность конфликта. Конкретный согласованный механизм деэскалации по итогам переговоров публично не представлен.

Территориальный вопрос

На второй день переговоров ожидалось более подробное обсуждение территориальных разногласий. Именно этот блок остаётся одним из наиболее политически сложных.

Как прошёл первый день переговоров 10 ноября

Первый день трёхсторонней встречи продолжался около четырёх с половиной часов. Переговоры начались примерно в 11:15–11:20 мск и проходили за закрытыми дверями. После первой части стороны сделали перерыв примерно на 40 минут, после чего продолжили работу.

После завершения встречи госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры продуктивными, но предупредил, что рассчитывать на решение всех вопросов за сутки не стоит. Джаред Кушнер также назвал первый день конструктивным.

Владимир Зеленский охарактеризовал консультации как конструктивные и содержательные. Российская сторона вечером 10 ноября воздержалась от подробной оценки итогов. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что подводить итоги ещё рано.

Как прошёл второй день 11 ноября

Второй день переговоров начался около 11:00 мск. Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщал, что сначала состоится трёхсторонний раунд Украина — США — Россия, а после него украинская сторона проведёт отдельную встречу с европейскими партнёрами.

Переговоры снова проходили в закрытом режиме. По сообщениям СМИ, одним из основных вопросов второго дня должна была стать территориальная проблематика.

К 13:35 мск Reuters сообщил, что трёхсторонние переговоры завершились. Детали достигнутых результатов сразу после окончания встречи не раскрывались.

Есть ли соглашение по гарантиям безопасности

Окончательная согласованная модель гарантий безопасности публично не представлена. Этот вопрос был одной из главных тем всего раунда.

США обсуждают создание более широкой системы долгосрочной безопасности, которая должна охватывать не только Украину, но и европейскую архитектуру безопасности в целом. При этом Москва и Киев по-разному понимают содержание таких гарантий.

Договорились ли об обмене пленными

Обмен пленными обсуждался в ходе переговоров. Украинская сторона называла освобождение удерживаемых лиц одним из приоритетных гуманитарных вопросов.

При этом на момент завершения двухдневного раунда публично подтверждённого нового большого обмена как официального результата встречи не объявлено. Если стороны отдельно подтвердят параметры обмена, этот блок следует обновить конкретными цифрами и сроками.

Что заявляли США

Американскую сторону на переговорах представляли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По словам Кушнера, предварительные консультации Вашингтона с Москвой и Киевом позволили сократить часть разногласий и определить возможные способы дальнейшего сближения позиций.

Марко Рубио после первого дня заявил, что переговоры были продуктивными, но подчеркнул: быстрого окончательного соглашения ждать не стоит. Это остаётся важным контекстом и после окончания двухдневного раунда: позитивная оценка самого переговорного процесса не равна заключению мирного соглашения.

Что заявляла Украина

Украинскую делегацию возглавлял Рустем Умеров. Перед началом второго дня он подтвердил продолжение работы в трёхстороннем формате, после которого Киев собирался провести консультации с европейскими партнёрами.

Зеленский после первого дня говорил о конструктивных и содержательных переговорах и выделял три направления: гуманитарные вопросы, гарантии безопасности и меры деэскалации. При этом Киев сохраняет собственную позицию по территориям и условиям прекращения боевых действий.

Что заявляла Россия

Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский. На открытии раунда он выразил надежду на продвижение к мирному урегулированию.

Замглавы МИД Сергей Рябков после первого дня отказался давать преждевременную оценку результатам. Российская делегация заранее сообщала, что выступит перед журналистами после окончания переговоров 11 ноября.

Поэтому официальное заявление российской стороны после завершения встречи должно стать одним из главных источников для следующего фактического обновления первого экрана.

Кто участвовал в переговорах

Россия

Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В переговорах также участвовали представители российского МИД, Генштаба и силовых ведомств.

Украина

Украинскую группу возглавлял Рустем Умеров. В состав переговорной команды также вошли Кирилл Буданов*, Сергей Кислица, Давид Арахамия и представители военного руководства.

США

Посредниками выступали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В переговорном процессе участвовал также главком объединённых сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Участвовала ли Европа

Основной стол переговоров оставался трёхсторонним: Россия — США — Украина. Европейские представители непосредственно в основной встрече не участвовали.

Однако представители стран Европы, Евросоюза и НАТО находились в Абу-Даби и проводили отдельные консультации с Украиной и США. После трёхсторонней встречи 11 ноября украинская делегация должна была встретиться с европейскими представителями.

Был ли прорыв на переговорах

На момент завершения встречи оснований говорить о полном политическом прорыве нет. Публичного мирного соглашения не объявлено. Публичного окончательного решения по территориям нет. О прекращении огня стороны также не объявили.

При этом сам факт двухдневных прямых контактов после девятимесячного перерыва и обсуждение конкретных гуманитарных и политических вопросов показывает, что переговорный канал продолжает работать. Оценивать масштаб реального продвижения можно будет после официальных заявлений всех трёх сторон.

Что известно точно, а что пока нет

Подтверждено

Переговоры проходили 10–11 ноября.

Второй день завершился 11 ноября.

Формат: Россия — США — Украина.

США выступали посредником.

Обсуждались безопасность, гуманитарные вопросы и деэскалация.

Обмен пленными был одной из тем.

Территориальный вопрос входил в повестку второго дня.

Европейцы проводили отдельные консультации.

Публичного мирного соглашения сразу после завершения встречи не объявлено.

Помощник президента РФ Владимир Мединский. Фото © ТАСС / Григорий Сысоев

Пока не подтверждено

Окончательное соглашение о прекращении огня.

Территориальная сделка.

Полная модель гарантий безопасности.

Дата подписания мирного соглашения.

Саммит Путина, Трампа и Зеленского.

Завершение переговорного процесса после Абу-Даби.

Что будет после переговоров в Абу-Даби

Следующий этап зависит от официальных заявлений участников. Возможны несколько вариантов продолжения процесса:

новый трёхсторонний раунд

отдельные консультации России и США

консультации США, Украины и Европы

дальнейшая работа военных и политических рабочих групп

гуманитарные договорённости

подготовка нового более широкого переговорного формата

Вашингтон ранее говорил о желании в перспективе расширить процесс за счёт европейских участников. Пока официальная дата следующего трёхстороннего раунда публично не названа.

Представители России, США и Украины во время трехсторонней встречи. Фото © ТАСС / Григорий Сысоев

После двухдневного раунда в ОАЭ переговорный процесс продолжился на московском направлении. Всё о встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером 12 ноября, участниках и повестке — в отдельном материале Life.ru.

Частые вопросы

Завершились ли переговоры в Абу-Даби?

Да. Двухдневный раунд России, США и Украины завершился 11 ноября. Reuters сообщил об окончании трёхсторонних консультаций.

Чем закончились переговоры России и Украины?

На момент завершения встречи стороны публично не объявили мирного соглашения или окончательной политической сделки.

Договорились ли о прекращении огня?

Публичного подтверждения полного прекращения огня пока нет.

Решили ли территориальный вопрос?

Окончательная территориальная договорённость публично не объявлена.

Обсуждали ли обмен пленными?

Да. Гуманитарные вопросы и возможные обмены были частью повестки.

Сколько длились переговоры?

Первый день продолжался около четырёх с половиной часов. Второй раунд начался утром 11 ноября и завершился днём.

Кто участвовал?

Россия — делегация Владимира Мединского, Украина — группа Рустема Умерова, США представляли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Был ли подписан мирный договор?

На момент окончания переговоров о подписании такого договора публично не объявлено.

Будут ли новые переговоры?

Следующий раунд официально пока не анонсирован.

Будет ли встреча Путина, Трампа и Зеленского?

Такой саммит по итогам раунда в Абу-Даби официально не объявлен.

* Кирилл Буданов внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.