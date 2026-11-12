Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером 12 ноября: что обсуждают в Москве после Абу-Даби Оглавление Главные результаты переговоров 10–12 ноября: что известно Что Путин обсуждал с Уиткоффом и Кушнером в Кремле Удалось ли России и США договориться о завершении конфликта на Украине Что будет после переговоров Путина с представителями Трампа Ответы на главные вопросы Что известно о переговорах Путина, Уиткоффа и Кушнера 12 ноября 2026 года. Обмен пленными, разногласия по территориям, гарантии безопасности и следующие встречи. Переговоры Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве 12 ноября 2026 года: обсуждение урегулирования конфликта на Украине после встречи в Абу-Даби. Иллюстрация создана с помощью ИИ.

Президент России Владимир Путин 12 ноября встретился в Москве со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Американские представители прибыли после двухдневных переговоров России, Украины и США в Абу-Даби. Главный подтверждённый результат предыдущего раунда — принципиальная договорённость о масштабном обмене военнопленными. При этом территориальные разногласия сохраняются, мирное соглашение не заключено, а вопросы гарантий безопасности и участия Европы в переговорах остаются предметом обсуждения.

Главные результаты переговоров 10–12 ноября: что известно

1. Россия и Украина принципиально договорились о масштабном обмене пленными. Договорённость достигнута на переговорах в Абу-Даби 10–11 ноября. По оценке американской стороны, обмен может стать крупнейшим за время конфликта. Представитель российского Генштаба Александр Зорин сообщил, что он может состояться в ближайшие две-три недели. Окончательные параметры и дата обмена пока требуют согласования.

2. Территориальный вопрос остаётся главным препятствием. Джаред Кушнер назвал территориальные разногласия наиболее сложной частью мирного урегулирования. Россия и Украина сохраняют разные позиции относительно статуса территорий. Подтверждённого соглашения по этому вопросу нет.

3. Стороны обсуждают гарантии безопасности и будущее европейской безопасности. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, система безопасности в Европе стала центральной темой переговоров в Абу-Даби. Американские представители также говорили о необходимости выработать гарантии безопасности для Украины и механизмы предотвращения возобновления боевых действий.

4. США предложили расширить переговорный формат за счёт Европы. Кушнер сообщил, что намерен обсудить с Путиным участие европейских представителей в дальнейших консультациях. В Москве подтвердили готовность обсуждать вопросы, связанные с мирным урегулированием. Решение о новом составе переговорщиков публично не подтверждено.

5. Мирное соглашение и прекращение огня не объявлены. Несмотря на заявления участников о продвижении переговорного процесса, основные политические разногласия сохраняются. Договорённость об обмене пленными не означает достижения соглашения о завершении конфликта.

6. После Москвы запланированы новые консультации с Киевом. Уиткофф и Кушнер анонсировали поездку в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить результаты московских контактов и возможные следующие шаги.

Что Путин обсуждал с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, предметом встречи 12 ноября стали вопросы украинского урегулирования. Американская сторона намеревалась представить Москве предложения, согласованные в ходе консультаций с Украиной и европейскими партнёрами.

Особое внимание было сосредоточено на территориальных разногласиях, гарантиях безопасности и дальнейшем формате переговоров. При этом детальные итоги самой московской встречи необходимо отделять от договорённостей, достигнутых ранее в Абу-Даби.

Удалось ли России и США договориться о завершении конфликта на Украине

На момент подготовки этого обновления публично подтверждённого мирного соглашения нет. Главный конкретный результат текущего дипломатического раунда — принципиальное согласие Москвы и Киева провести масштабный обмен пленными.

Остаются нерешёнными территориальные вопросы, параметры будущих гарантий безопасности и участие европейских стран в переговорном процессе.

Что будет после переговоров Путина с представителями Трампа

Следующий заявленный этап — консультации американских представителей с Владимиром Зеленским в Дублине. По их итогам стороны могут определить дальнейший формат переговоров.

Дата нового трёхстороннего раунда и условия возможного мирного соглашения публично не согласованы.

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Ответы на главные вопросы

О чём договорились Россия и Украина?

В Абу-Даби достигнута принципиальная договорённость о масштабном обмене военнопленными. Окончательные параметры обмена ещё согласовываются.

Закончились ли переговоры подписанием мирного соглашения?

Нет. О заключении мирного договора или согласовании прекращения огня не сообщалось.

Решён ли территориальный вопрос?

Нет. По словам Джареда Кушнера, он остаётся одним из наиболее сложных вопросов урегулирования.

Будет ли Европа участвовать в переговорах?

США выступают за расширение переговорного формата. Окончательное решение об участии европейских представителей публично не объявлено.