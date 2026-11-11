После гарантий безопасности — вопрос территорий: О чём пойдёт речь на второй день переговоров в Абу-Даби
Politico: На второй день переговоров в Абу-Даби обсудят территории
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Территориальный вопрос станет главной темой второго дня переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, накануне, 10 ноября, стороны обсуждали гарантии безопасности и возможность обмена пленными.
Трёхсторонний раунд в столице ОАЭ рассчитан на 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров. США представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Подробнее — в материале Life.ru о составе делегаций и повестке переговоров.
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