Второй раунд переговоров России, США и Украины пройдёт в Абу-Даби в среду, 11 ноября. Стороны начнут встречу в 11:00 по московскому времени, когда в Абу-Даби будет 12:00. Об этом сообщили источники в дипломатических ведомствах.

«Второй раунд переговоров России, США и Украины в Абу-Даби начнётся в 11:00 мск», — указал ТАСС со ссылкой на источник.

Как ранее сообщал Life.ru, одной из тем второй встречи станет будущая система безопасности в Европе. Стороны планируют обсудить её основные принципы. В повестку также входит урегулирование конфликта на Украине.