Раунд трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби 10 ноября прошёл конструктивно. Американский переговорщик и спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер положительно оценил встречу и сообщил о продолжении работы над урегулированием конфликта. Своим мнением он поделился в социальной сети X.

«Мы воодушевлены сегодняшними конструктивными переговорами», — написал Кушнер.

По словам американского представителя, Вашингтон стремится добиться завершения боевых действий и согласовать условия, которые обеспечат безопасность Украины и долгосрочную стабильность в Европе.

«По указанию президента мы работаем над завершением этой разрушительной войны и разработкой договоренностей в сфере безопасности, необходимых для обеспечения суверенитета, безопасности и процветания Украины и длительного мира в Европе», — добавил он.

Россия, США и Украина продолжат переговоры в Абу-Даби 11 ноября. Помимо урегулирования украинского конфликта, стороны планируют обсудить основные принципы будущей системы европейской безопасности.

Ранее Life.ru сообщал, что Москва пока не спешит оценивать результаты трёхсторонней встречи. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который участвует в консультациях, заявил, что подводить итоги переговоров в Абу-Даби ещё рано.