Рябков заявил, что оценивать итоги переговоров в Абу-Даби пока рано
Сергей Рябков. Обложка © Life.ru
Российская сторона пока не готова подводить итоги трёхсторонних переговоров с США и Украиной в Абу-Даби. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, участвующий во встрече, заявил, что делать выводы о результатах консультаций преждевременно.
«Рано об этом говорить», — сказал дипломат в комментарии ИС «Вести».
Ранее Life.ru сообщал, что переговоры России, США и Украины в Абу-Даби продолжатся 11 ноября. Помимо украинского урегулирования, участники намерены обсудить принципы будущей системы безопасности на европейском континенте.
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