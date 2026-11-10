Российская сторона пока не готова подводить итоги трёхсторонних переговоров с США и Украиной в Абу-Даби. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, участвующий во встрече, заявил, что делать выводы о результатах консультаций преждевременно.

«Рано об этом говорить», — сказал дипломат в комментарии ИС «Вести».

Ранее Life.ru сообщал, что переговоры России, США и Украины в Абу-Даби продолжатся 11 ноября. Помимо украинского урегулирования, участники намерены обсудить принципы будущей системы безопасности на европейском континенте.