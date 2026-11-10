Помощник президента РФ Владимир Мединский после первого дня переговоров с делегациями США и Украины в Абу-Даби отправился на командный чемпионат Азии по шахматам. Об этом сообщил журналист Константин Придыбайло, уточнив, что в тот момент российская сборная играла против команды Непала.

Придыбайло обратил внимание на символичность такого завершения дня: утром Мединский играл в «политические шахматы», а вечером наблюдал за настоящими.

Командный чемпионат Азии проходит в столице Объединённых Арабских Эмиратов с 9 по 18 ноября. Первые игры стартовали 10 ноября. Турнир включает мужские и женские соревнования, а сборная России участвует в обеих категориях.

В мужскую команду вошли Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Алексей Гребнев, Арсений Нестеров и Иван Землянский. Соревнования проходят в девять туров по швейцарской системе, каждый командный матч разыгрывается на четырёх досках.

Ранее Life.ru сообщал, что переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершились после четырёх с половиной часов обсуждений и продолжатся 11 ноября. Консультации проходили с перерывом примерно на 40 минут. Основной темой встречи стали вопросы безопасности и дальнейшего урегулирования украинского конфликта.