Трёхсторонние переговоры в Абу-Даби на сегодня завершились, сообщают РИА «Новости» и «РБК-Украина». Они продолжатся завтра.

Переговоры возобновились в столице ОАЭ 10 ноября. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров. Американскую сторону представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Сегодняшний этап продлился 4,5 часа с перерывом, который составил около 40 минут.

Ранее Life.ru рассказывал о составе делегаций и повестке переговоров в Абу-Даби. Среди основных вопросов — гарантии безопасности, деэскалация, гуманитарные меры и дальнейшие шаги к урегулированию конфликта.