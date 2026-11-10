Переговоры в Абу-Даби на сегодня завершились, они продолжатся завтра
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Трёхсторонние переговоры в Абу-Даби на сегодня завершились, сообщают РИА «Новости» и «РБК-Украина». Они продолжатся завтра.
Переговоры возобновились в столице ОАЭ 10 ноября. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров. Американскую сторону представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Сегодняшний этап продлился 4,5 часа с перерывом, который составил около 40 минут.
Ранее Life.ru рассказывал о составе делегаций и повестке переговоров в Абу-Даби. Среди основных вопросов — гарантии безопасности, деэскалация, гуманитарные меры и дальнейшие шаги к урегулированию конфликта.
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