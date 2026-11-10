Украинская делегация попыталась приблизиться к деловому дресс-коду на переговорах в Абу-Даби, но впечатление испортили выбор одежды, её посадка и небритость участников. Такую оценку в беседе с Life.ru дала эксперт по этикету и деловому протоколу Екатерина Богачёва.

По её словам, внешний вид — часть языка переговоров. Для важных встреч ориентиром служит дресс-код «бизнес-бест»: белая рубашка, классический костюм и галстук. Однако формального наличия этих вещей недостаточно.

«В целом украинская делегация пыталась к нему приблизиться, но немного не получилось. С одной стороны — белая рубашка и костюм, но костюм должен быть тёмно-серым или тёмно-синим, а не чёрным», — считает Богачёва.

Чёрные галстуки эксперт также назвала неудачным выбором, сравнив такое сочетание с униформой охраны и водителей. Она пояснила, что слишком тёмные синие оттенки на фото и видео могут выглядеть чёрными. Бордовый галстук, по её словам, лучше сохраняет цвет при съёмке.

Отдельные замечания у Богачёвой вызвала посадка костюмов. По её мнению, одежда сидит не так, как должна, хотя возможность подобрать её лучше у участников, вероятно, была. Эксперт допускает, что за этим может стоять намеренное сообщение: «Мы приблизились к дресс-коду, но соблюдаем его вот так, потому что у нас сейчас другие дела».

Особенно резко она оценила чёрную куртку главы украинской делегации Рустема Умерова.

«Глава делегации одет в какую-то полувоенную чёрную куртку, в таких обычно ездят на природу. Будто его с рыбалки вытащили, оторвали от важных дел. Это стиль сафари», — заявила собеседница Life.ru.

Такой предмет одежды, подчеркнула Богачёва, не соответствует названному ею стандарту деловых переговоров и скорее подходит для отдыха или обычной поездки.

«Первый раз украинская делегация попыталась соблюсти дресс-код, но один всё-таки решил выделиться», — добавила она.

По мнению эксперта, подобный внешний вид может транслировать установку «мы занимаемся вопросами страны, а не своим внешним видом». Однако, считает Богачёва, этот приём нередко играет против самих участников: они визуально выбиваются из общего делового окружения.

«Также хочу отметить лёгкую небритость, которая выглядит неаккуратно. Именно поэтому большинство политиков во всём мире выбирают гладковыбритое лицо, так как это смотрится опрятно. Здесь же мы наблюдаем прямо противоположную историю», — заключила эксперт.

Ранее появилось первое видео с трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Встреча посвящена гарантиям безопасности, деэскалации и дальнейшим шагам к возможному мирному соглашению.