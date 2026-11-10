Появились первые кадры из зала переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, где 10 ноября проходит новый раунд обсуждения украинского урегулирования. На видео, оказавшемся в распоряжении Life.ru, запечатлены участники российской делегации за переговорным столом.

Видео © Life.ru

На записи представители Москвы изучают документы и готовятся к обсуждению. Перед ними установлены российские флажки, а на столе разложены рабочие материалы. Общий план позволяет рассмотреть зал, в котором собрались участники встречи, а также государственные флаги России, США, Украины и Объединённых Арабских Эмиратов. Лица у участников встречи сосредоточены до предела.