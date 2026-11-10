Один стол, суровые лица: Появилось первое видео с переговоров России, США и Украины
Life.ru публикует первое видео с переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
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Появились первые кадры из зала переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, где 10 ноября проходит новый раунд обсуждения украинского урегулирования. На видео, оказавшемся в распоряжении Life.ru, запечатлены участники российской делегации за переговорным столом.
Видео © Life.ru
На записи представители Москвы изучают документы и готовятся к обсуждению. Перед ними установлены российские флажки, а на столе разложены рабочие материалы. Общий план позволяет рассмотреть зал, в котором собрались участники встречи, а также государственные флаги России, США, Украины и Объединённых Арабских Эмиратов. Лица у участников встречи сосредоточены до предела.
Сегодня стало известно, что российская переговорная группа насчитывает 11 человек. В неё вошли пять основных участников и шесть экспертов, представляющих МИД, ФСБ, Генштаб и Администрацию президента. Кроме того, участники переговоров намерены обсудить формирование новой системы безопасности на европейском континенте. По словам источника в переговорной группе, речь идёт о механизмах предотвращения будущих угроз после завершения конфликта.