Стартовали трёхсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби, пишет РИА «Новости». Главные темы — гарантии безопасности, деэскалация и дальнейшие шаги к мирному соглашению.

Консультации рассчитаны на 10–11 ноября и проходят за закрытыми дверями на уровне делегаций. Согласованный формат предполагает переговоры Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров, а американскую сторону представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Участие европейских стран в этом раунде не предусмотрено. Подробнее о составе и формате переговоров — в хабе Life.ru.

Нынешний раунд стал возобновлением трёхсторонних контактов после многомесячной паузы. Предыдущие встречи России, США и Украины проходили в начале 2026 года и позволили продвинуть отдельные гуманитарные вопросы, однако ключевые политические разногласия сохранились.