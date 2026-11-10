Делегация Украины начала встречу с представителями Европы в Абу-Даби
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Делегация Украины начала консультации с представителями западных государств в Абу-Даби перед трёхсторонними переговорами с Россией и США. К обсуждению также должны подключиться американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Первую встречу Киев проводит с делегатами Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии. Об этом сообщил в Telegram руководитель Службы внешней разведки Украины и глава переговорной группы Рустем Умеров.
«Сверим позиции и скоординируем шаги перед следующим этапом переговоров. Далее — трёхсторонний формат с участием Украины, США и России», — написал он.
По словам главы украинской делегации, предварительные консультации должны помочь участникам согласовать дальнейшие действия. После встречи с западными представителями переговорный процесс продолжится уже непосредственно между Москвой, Вашингтоном и Киевом.
Умеров также обозначил основные приоритеты украинской стороны. Среди них прекращение боевых действий, гарантии безопасности после завершения конфликта, экономическое восстановление страны и решение гуманитарных вопросов.
Накануне российская делегация прибыла в Абу-Даби для участия в новом раунде переговоров. Группу возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Кроме того, Джаред Кушнер рассказал о намерении Вашингтона обсудить снижение рисков военной эскалации. Американская сторона рассчитывает также рассмотреть механизмы безопасности, которые могли бы предотвратить новые вооружённые столкновения.