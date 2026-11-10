Делегация Украины начала консультации с представителями западных государств в Абу-Даби перед трёхсторонними переговорами с Россией и США. К обсуждению также должны подключиться американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Первую встречу Киев проводит с делегатами Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии. Об этом сообщил в Telegram руководитель Службы внешней разведки Украины и глава переговорной группы Рустем Умеров.

«Сверим позиции и скоординируем шаги перед следующим этапом переговоров. Далее — трёхсторонний формат с участием Украины, США и России», — написал он.

По словам главы украинской делегации, предварительные консультации должны помочь участникам согласовать дальнейшие действия. После встречи с западными представителями переговорный процесс продолжится уже непосредственно между Москвой, Вашингтоном и Киевом.