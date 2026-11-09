США намерены обсудить снижение риска военной эскалации в Европе на предстоящих переговорах с Россией и Украиной в Абу-Даби 10–11 ноября. Об этом заявил представитель американской переговорной команды Джаред Кушнер. По его словам, Вашингтон рассчитывает не только продвинуться к урегулированию украинского конфликта, но и заложить основу для более устойчивой системы европейской безопасности.

Как пояснил Кушнер в соцсети X, американская сторона планирует уделить особое внимание укреплению каналов связи между государствами, повышению прозрачности в военной сфере и взаимным мерам, которые позволят снизить угрозу нового обострения.

«В ходе наших переговоров основное внимание будет уделено активизации консультаций, надёжным каналам связи в кризисных ситуациях, обеспечению большей прозрачности в военной сфере и взаимным мерам по снижению рисков эскалации», — написал он.

При этом Кушнер подчеркнул, что любые будущие договорённости должны учитывать суверенитет государств и их право самостоятельно принимать решения.

Отдельной темой станет ситуация после завершения конфликта. Американский представитель считает необходимым уже сейчас обсуждать гарантии безопасности, восстановление экономики и механизмы предотвращения новых вооружённых столкновений.

По его словам, существующие европейские институты безопасности могут стать основой для будущих договорённостей. Однако сторонам предстоит определить, какие механизмы оказались неэффективными и что потребуется изменить.

Кушнер признал, что переговоры будут сложными и потребуют трудных решений. Тем не менее Вашингтон рассчитывает добиться существенного прогресса и выработать практический путь к долгосрочному урегулированию.

Трёхсторонняя встреча России, США и Украины запланирована на 10–11 ноября в столице ОАЭ. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров. США представят Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

О том, что будут обсуждать Россия, США и Украина, — в главном хабе Life.ru.