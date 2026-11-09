Российская делегация вылетела в Абу-Даби для участия в трёхсторонних переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев со ссылкой на источник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение переговоров 10–11 ноября. Встреча пройдёт на уровне делегаций России, США и Украины. Российскую сторону представят помощники президента Владимир Мединский и Юрий Ушаков, заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник ГРУ Игорь Костюков и представитель Генштаба Юрий Жигарловский. Американскую сторону представят Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Участие европейских стран в этом раунде не предусмотрено. Подробнее о составе и формате переговоров — в хабе Life.ru.