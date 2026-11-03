Российская делегация примет участие в трёхсторонних переговорах с представителями США и Украины, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подтвердив ранее появившуюся информацию о сроках встречи.

«Действительно, российская делегация 10–11 ноября прибудет в Абу-Даби и будет принимать участие в трёхсторонних переговорах», — сообщил представитель Кремля.

Предстоящая встреча пройдёт на уровне переговорных команд. В центре обсуждения окажутся вопросы урегулирования украинского конфликта, гарантии безопасности, деэскалация и гуманитарные меры.

Ранее Песков подчёркивал, что гарантии безопасности в рамках возможного мирного соглашения должны распространяться как на Россию, так и на Украину. Именно эту тему представитель Кремля называл одной из ключевых для предстоящих консультаций. Участие европейских стран в ноябрьском раунде переговоров не предусмотрено.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф объявил, что именно в эти даты состоится новый раунд переговоров России и Украины. Контакты пройдут на рабочем уровне при посредничестве Вашингтона. Теперь эти сроки официально подтвердили и в Кремле.