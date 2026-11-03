Переговоры России и Украины при посредничестве США пройдут в столице ОАЭ Абу-Даби 10–11 ноября на рабочем уровне. Об этом в соцсети X сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Речь идёт о встрече переговорных команд. Проведение саммита лидеров в сообщении не анонсируется.

Ранее эти же даты назвало агентство Reuters, сославшись на неназванного высокопоставленного американского чиновника. По его словам, повестка включает завершение конфликта, послевоенные договорённости в сфере безопасности, деэскалацию и гуманитарные меры.

Как сообщал Life.ru, Россия и США начали согласовывать сроки встречи ещё 30 октября. Помощник президента РФ Юрий Ушаков тогда рассказал, что Москва передала Вашингтону предложения и ожидает ответа.

Переговоры в Абу-Даби запланированы на 10-11 ноября. Формат встречи, участники, повестка и заявления сторон - в отдельном хабе Life.ru.

Абу-Даби уже принимал два раунда трёхсторонних консультаций — 23–24 января и 4–5 февраля 2026 года. Одним из результатов февральской встречи стала договорённость об обмене военнопленными по формуле «157 на 157», реализованная 5 февраля. При этом, как рассказывал Life.ru, ключевые разногласия между Москвой и Киевом сохранились.

Последний визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию состоялся 21 октября: в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге он около трёх часов беседовал с Владимиром Путиным. По итогам встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о принципиальной готовности Москвы возобновить трёхсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре, в том числе по вопросам послевоенной безопасности. Новый раунд готовится на фоне промежуточных выборов в США 3 ноября: американцы избирают всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. Результаты определят партийный контроль над обеими палатами Конгресса и повлияют на возможности администрации Дональда Трампа проводить законодательные инициативы.