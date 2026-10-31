Лавров: РФ по-прежнему выступает против угроз Киева перед встречей в Абу-Даби

Россия не пересмотрела требования к урегулированию конфликта на Украине перед предстоящими переговорами в Абу-Даби. Москва по-прежнему выступает против того, чтобы киевские власти угрожали безопасности России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров иностранных дел G20 в Атланте.

«Наша позиция не изменилась, она никогда не менялась с момента начала специальной военной операции, её задачи были объявлены. Мы не приемлем того, чтобы Украина представляла военную угрозу для законных интересов России в сфере безопасности и планов Запада превратить Украину в такую постоянную угрозу», — сказал Лавров.

Министр также назвал неприемлемым положение русскоязычного населения на Украине и политику Киева в отношении русского языка. Кроме того, он заявил о неприятии нацистской идеологии и политики украинских властей.

«Мы не приемлем вопиющую дискриминацию русского и русскоязычного населения. Украина единственная страна, где [русский] язык запрещён рядом законов. И, конечно, мы не приемлем ситуацию, когда Украина проводит нацистскую идеологию и политику», — добавил глава МИД.

Ранее Лавров заявлял, что Украина и поддерживающие её европейские государства пока не готовы обсуждать урегулирование конфликта. Россия предпочла бы решить поставленные задачи за столом переговоров, однако, как отметил министр, необходимых условий для такого диалога пока нет.