Лавров: РФ по-прежнему выступает против угроз Киева перед встречей в Абу-Даби
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Россия не пересмотрела требования к урегулированию конфликта на Украине перед предстоящими переговорами в Абу-Даби. Москва по-прежнему выступает против того, чтобы киевские власти угрожали безопасности России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров иностранных дел G20 в Атланте.
«Наша позиция не изменилась, она никогда не менялась с момента начала специальной военной операции, её задачи были объявлены. Мы не приемлем того, чтобы Украина представляла военную угрозу для законных интересов России в сфере безопасности и планов Запада превратить Украину в такую постоянную угрозу», — сказал Лавров.
Министр также назвал неприемлемым положение русскоязычного населения на Украине и политику Киева в отношении русского языка. Кроме того, он заявил о неприятии нацистской идеологии и политики украинских властей.
«Мы не приемлем вопиющую дискриминацию русского и русскоязычного населения. Украина единственная страна, где [русский] язык запрещён рядом законов. И, конечно, мы не приемлем ситуацию, когда Украина проводит нацистскую идеологию и политику», — добавил глава МИД.
Ранее Лавров заявлял, что Украина и поддерживающие её европейские государства пока не готовы обсуждать урегулирование конфликта. Россия предпочла бы решить поставленные задачи за столом переговоров, однако, как отметил министр, необходимых условий для такого диалога пока нет.
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