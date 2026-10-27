Европейские политики продолжают выделять ресурсы на поддержку Украины, несмотря на экономические трудности внутри собственных стран. Такую позицию раскритиковал министр иностранных дел России Сергей Лавров, назвав руководителей ЕС «политическими мазохистами».

«Они пытаются общественное мнение свое удержать на позиции, что надо жертвовать всем, надо жертвовать зарплатами, рабочими местами, размером медицинских услуг и, в принципе, социальными льготами ради того, чтобы Украина победила Россию», — заявил министр.

В качестве примера Лавров привёл канцлера Германии Фридриха Мерца. По словам российского дипломата, глава немецкого правительства ставит противостояние с Москвой выше других внешнеполитических и внутренних приоритетов.

«Вот такие мазохисты, если хотите, политические», — добавил глава МИД РФ.

Лавров также выразил мнение, что жители европейских государств всё острее ощущают экономические последствия решений своих правительств. При этом, как считает министр, политическое руководство ЕС продолжает настаивать на необходимости поддержки Украины.

Экономические последствия поддержки Украины ранее признавал и канцлер Германии Фридрих Мерц. Как сообщал Life.ru, он назвал помощь Киеву серьёзной нагрузкой на европейские бюджеты. При этом политик подчеркнул, что считает такие расходы оправданными и необходимыми для Евросоюза.