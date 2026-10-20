Мерц назвал поддержку Украины тяжёлой ношей для экономики Европы
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Поддержка Киева ложится тяжёлым бременем на европейскую экономику, признал канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Это действительно большая нагрузка на наши бюджеты…» — подчеркнул политик в интервью Bloomberg, однако добавил, что считает эти расходы оправданными и «важным делом для Евросоюза».
Глава правительства ФРГ также отметил, что Берлин вместе с союзниками помимо США выделяет военные и финансовые транши Украине без координации с Вашингтоном.
На этом фоне в самой Германии звучит критика правительственного курса. Ранее глава Совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер обратил внимание на растущее раздражение граждан, недовольных частыми визитами чиновников в Киев и масштабными финансовыми вливаниями в ущерб внутренним потребностям страны.
Ранее в Киеве обвинили главу Пентагона Пита Хегсета в затягивании поставок крупной партии ракет Patriot. Украинские чиновники и военные заявили, что необходимые документы находятся на рассмотрении у американского министра обороны. Стоимость вооружения уже покрыли европейские союзники Украины, однако разрешения на его передачу до сих пор нет. Точное количество перехватчиков стороны не раскрывают, хотя представители Киева называют партию значительной. Украинские власти предполагают, что задержка может быть связана с политическим давлением со стороны Вашингтона.