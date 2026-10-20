Поддержка Киева ложится тяжёлым бременем на европейскую экономику, признал канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Это действительно большая нагрузка на наши бюджеты…» — подчеркнул политик в интервью Bloomberg, однако добавил, что считает эти расходы оправданными и «важным делом для Евросоюза».

Глава правительства ФРГ также отметил, что Берлин вместе с союзниками помимо США выделяет военные и финансовые транши Украине без координации с Вашингтоном.

На этом фоне в самой Германии звучит критика правительственного курса. Ранее глава Совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер обратил внимание на растущее раздражение граждан, недовольных частыми визитами чиновников в Киев и масштабными финансовыми вливаниями в ущерб внутренним потребностям страны.