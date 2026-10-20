Один день конфликта обходится Украине в $266 млн, а дальше может стать ещё дороже

Один день конфликта обходится украинскому бюджету в среднем в 266 миллионов долларов, если исходить из запланированных на 2026 год расходов на безопасность и оборону. Такую оценку получило РИА «Новости», проанализировав данные Минфина Украины.

В общей сложности на эти цели Киев выделил 4,37 триллиона гривен, или около 97,1 миллиарда долларов. Значительная часть средств предназначена для закупки вооружений и военной техники, выплат военнослужащим и других нужд силового блока. Отдельно предусмотрены резервы на непредвиденные расходы.

В следующем году финансовая нагрузка может увеличиться. Согласно проекту бюджета Украины на 2027 год, финансирование обороны и безопасности планируют довести до 4,885 триллиона гривен. В пересчёте на доллары это около 108,6 миллиарда.

При таком объёме ассигнований среднесуточный показатель вырастет до 297,5 миллиона долларов. На военные и связанные с безопасностью нужды украинские власти намерены направить 43,8% ВВП страны.

Ранее Life.ru сообщал, что дефицит украинского бюджета на 2027 год оценивается почти в 36 миллиардов долларов. Для покрытия финансовых потребностей Киев рассчитывает привлечь около 52,6 миллиарда долларов международной поддержки. Среди потенциальных источников финансирования власти называют Евросоюз, Международный валютный фонд, Всемирный банк и страны G7.

При этом украинский Минфин уже обратился к G7 из-за нехватки 40 миллиардов евро на оборону в 2027 году. Глава ведомства Сергей Марченко оценил общую потребность в оборонном финансировании в 70 миллиардов евро и попросил партнёров обеспечить долгосрочную поддержку. Ранее Еврокомиссия одобрила кредитную программу на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы, из которых 60 миллиардов предусмотрены на военные нужды.