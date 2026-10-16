В военном бюджете Украины возникла дыра на €40 млрд: Киев обратился за помощью к G7

Украине не хватает 40 млрд евро для финансирования оборонных потребностей в 2027 году. Общую сумму необходимых расходов Киев оценивает в 70 млрд евро, однако значительная часть средств пока не обеспечена. Об этом министр финансов страны Сергей Марченко сообщил коллегам из G7, говорится в пресс-релизе украинского правительства.

Марченко по видеосвязи подключился ко встрече министров финансов и руководителей центробанков стран «Большой семёрки», проходившей в рамках ежегодных заседаний Международного валютного фонда и Всемирного банка в Бангкоке. Речь он начал с плохих новостей.

«Общая оценка необходимых ресурсов на оборону составляет €70 млрд, из которых €40 млрд сейчас остаются необеспеченными», — заметил министр.

Киев рассчитывает получить от зарубежных партнёров долгосрочные гарантии финансирования. При этом украинский министр настаивает, чтобы новые механизмы помощи не увеличивали государственный долг и расходы на его обслуживание. Одним из возможных источников средств он назвал доходы от замороженных российских активов.

Марченко также обратил внимание на состояние украинской экономики. По его оценке, повреждение энергетической и транспортной инфраструктуры, а также промышленных предприятий сокращает налоговые поступления и усиливает нагрузку на бюджет.

Министр подчеркнул, что своевременная финансовая поддержка необходима Киеву для сохранения бюджетной стабильности. На фоне значительных военных расходов украинское правительство продолжает переговоры с ЕС, МВФ и другими международными кредиторами.